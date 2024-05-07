Жена Эдриана Ньюи обратилась к «Ред Булл» из-за ухода мужа из команды

Жена руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи Аманда разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарила австрийскую команду. Напомним, Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Эмоциональное завершение целой эпохи. Спасибо, «Ред Булл». Это была безумная поездка с фантастической командой», — написала Аманда.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 239 очков.

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