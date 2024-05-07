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Названы возможные сроки ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл»

Названы возможные сроки ухода Макса Ферстаппена из «Ред Булл»
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен едва ли покинет «Ред Булл» в следующем сезоне. Об этом информирует BBC, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. При этом сообщается, что существует вероятность ухода нидерландского пилота в 2026 году, когда в «Королевских гонках» будут действовать новые правила.

По сведениям источника, поводом для ухода Макса может стать его обеспокоенность способностью «Ред Булл» оставаться конкурентноспособной командой после введения нового регламента.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 136 очков. На втором месте находится его товарищ по команде Серхио Перес (103 балла). Тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер, в активе которого 98 очков.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

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