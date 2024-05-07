Самый мощный серийный масл-кар сразился с самым быстрым серийным седаном

Самый мощный серийный масл-кар в мире — 1038-сильный Dodge Challenger SRT Demon 170 — сразился на подготовленном дрэг-стрипе с электромобилем Lucid Air Sapphire мощностью 1251 лошадиную силу, ранее установившим мировой рекорд для серийных седанов на четверти мили.

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Dodge Challenger SRT Demon 170 был представлен в марте 2023 года, и в пресс-релизе Stellantis отмечалось, что при использовании горючего E85 в зарегистрированном NHRA проезде автомобиль преодолел четверть мили за 8,91 секунды. Таким образом, Challenger SRT Demon 170 — это также самый быстрый серийный масл-кар на данный момент. В то же время Lucid Air Sapphire, оснащённый тремя электромоторами, в середине апреля проехал дрэг-стрип за 8,93 секунды.

В итоге в каждом из трёх заездов DragTimes победу одержал электромобиль от Lucid Motors. Лучший результат Air Sapphire показал во втором заезде — 9,006 секунды, а в двух других седан проехал за 9,019 и 9,030 секунды. В то же время Demon 170 в лучшем из своих заездов проехал дрэг-стрип лишь за 9,494 секунды.