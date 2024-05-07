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«Видишь Макса — это хороший знак!» Норрис рассказал, верил ли в победу на старте ГП Майами

«Видишь Макса — это хороший знак!» Норрис рассказал, верил ли в победу на старте ГП Майами
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Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис признался в том, что не верил в свою победу на старте гонки в Майами.

«Верил ли я, что смогу победить, когда был шестым? Нет. В первом повороте, когда я увидел Серхио Переса внутри, подумал, что попробую разок пройти по внешней траектории. Я действовал аккуратно, знал, что мы играем в долгую, что у нас хороший темп — в конце первого отрезка я вообще был быстрейшим на трассе.

Я видел Макса Ферстаппена, а если ты можешь видеть Макса, это уже хороший знак. Не так часто можно увидеть его во время гонки (смеётся). Я знал, что у нас может появиться шанс — в случае выезда автомобиля безопасности или ещё каких-то событий. Нам действительно повезло, всё сложилось в нашу пользу. После рестарта нужно было чётко отработать, и я был уверен, что справлюсь», — сказал Норрис в подкасте F1 Nation.

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