Норрис ответил, сможет ли «Макларен» чаще побеждать в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о прогрессе команды по сравнению с предыдущим сезоном. Напомним, британский гонщик впервые выиграл гонку Формулы-1 на Гран-при Майами.

«Будем ли мы выигрывать чаще? Я ещё перед стартом этого сезона говорил, что мы можем выигрывать гонки. Люди не верили, сомневались в «Макларене», сомневались во мне. А мы продолжали работать. Год назад мы даже в Q2 в Майами не попали, но команда отлично потрудилась — теперь мы выиграли гонку. Я наверняка не выиграл бы без обновлений машины, без всей этой работы. Хотел бы я сказать, что это только начало, но нам нужно продолжать работать. И тогда мы действительно будем на первом месте гораздо чаще», — сказал Норрис в подкасте F1 Nation.