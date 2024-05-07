Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис ответил, сможет ли «Макларен» чаще побеждать в Формуле-1

Норрис ответил, сможет ли «Макларен» чаще побеждать в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о прогрессе команды по сравнению с предыдущим сезоном. Напомним, британский гонщик впервые выиграл гонку Формулы-1 на Гран-при Майами.

«Будем ли мы выигрывать чаще? Я ещё перед стартом этого сезона говорил, что мы можем выигрывать гонки. Люди не верили, сомневались в «Макларене», сомневались во мне. А мы продолжали работать. Год назад мы даже в Q2 в Майами не попали, но команда отлично потрудилась — теперь мы выиграли гонку. Я наверняка не выиграл бы без обновлений машины, без всей этой работы. Хотел бы я сказать, что это только начало, но нам нужно продолжать работать. И тогда мы действительно будем на первом месте гораздо чаще», — сказал Норрис в подкасте F1 Nation.

Материалы по теме
«Видишь Макса — это хороший знак!» Норрис рассказал, верил ли в победу на старте ГП Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android