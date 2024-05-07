«Они привыкли, что Макс лидирует». Вассёр — об ошибке судей с сейфти-каром

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал победу пилота команды «Макларен» Ландо Норриса на Гран-при Майами.

«Вероятно, Ландо немного повезло, поскольку он был единственным на трассе. Но более того дело в том, что машина безопасности поехала впереди именно перед Ферстаппеном. Они просто привыкли к тому, что Макс лидирует, поэтому отправили впереди него машину безопасности, которая была довольно медленной. Ландо смог умело использовать ситуацию», — приводит слова Вассёра портал Racingnews365.

Напомним, победа на Гран-при Майами стала для Норриса первой в карьере в рамках «Королевских гонок». В настоящий момент британец занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 83 очка. Лидером является нидерландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 136 баллов.