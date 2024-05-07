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ФИА объяснила, почему сейфти-кар выехал перед Ферстаппеном, а не Норрисом

ФИА объяснила, почему сейфти-кар выехал перед Ферстаппеном, а не Норрисом
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Представители ФИА объяснили причину, по которой машина безопасности выехала перед пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, занимавший второе место, а не перед гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом.

«Решение выпустить машину безопасности приняли в последний момент, поэтому она пропустила Ландо Норриса. В этот момент было также решено проводить медленный круг сразу, чтобы собрать все машины вместе и эвакуировать болид. Это было бы невозможно, если бы сейфти-кар дал бы всем проехать мимо себя. Поэтому они ждали, пока все машины соберутся вместе, прежде чем разрешить им проехать», — приводит слова представителей ФИА Racingnews365.

Благодаря этому инциденту Норрис смог получить преимущество, благодаря которому выиграл свою первую в карьеру гонку Формулы-1.

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