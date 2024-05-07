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Тото Вольф: мы видим резюме сотрудников «Ред Булл» на всех уровнях

Тото Вольф: мы видим резюме сотрудников «Ред Булл» на всех уровнях
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил слова исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна. Ранее он утверждал, что в последнее время увеличилось количество резюме, которые направляют в их команду многие сотрудники «Ред Булл».

«Зак абсолютно прав. Мы видим резюме сотрудников «Ред Булл» на всех уровнях. Но я бы сказал, что в этом нет ничего необычного. Люди меняют команды и хотят сменить обстановку.

Я пришёл к тому, что мне на самом деле неинтересно, что происходит с руководством в других командах. Для нас важно следить за своей командой, развивать сильных специалистов, а также приглашать компетентных работников из других команд», — приводит слова Вольфа портал Sky Sports.

В австрийской команде эту информацию опровергают.

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