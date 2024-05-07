«Этот человек останется здесь, в этом нет сомнений». Деймон Хилл обратился к Ландо Норрису

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл поздравил британского пилота команды «Макларен» Ландо Норриса с победой на Гран-при Майами.

«Этот человек останется здесь, в этом нет никаких сомнений. Ландо — классный гонщик и отличный парень. Мои поздравления Норрису и «Макларен»,— написал Хилл в своих социальных сетях.

Напомним, победа на Гран-при Майами стала для Норриса первой в карьере в рамках «Королевских гонок». В настоящий момент британец занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 83 очка. Лидером является нидерландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 136 баллов.

Ранее в ФИА объяснили, почему сейфти-кар выехал перед Ферстаппеном, а не Норрисом.