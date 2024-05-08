Расселл дал мрачный прогноз на ближайшие выступления «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о шансах команды победить на ближайших Гран-при Формулы-1.

«12 месяцев назад в Майами «Макларен» завершил квалификацию на 17-й и 18-й позициях, а два дня назад одержал победу. Это показывает, чего можно добиться, если всё делать правильно. Сейчас у нас есть несколько планов в краткосрочной перспективе, однако ни один из них не поможет нам победить в ближайшем будущем.

Так что следующие несколько недель будут трудными. Нам нужно смириться с тем, что мы четвёртая по скорости команда. Время прохождения круга и результаты чемпионата не лгут. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы на следующих этапах финишировать с 5-го по 8-ое место» — приводит слова Расселла портал Crash.net.