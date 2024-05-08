Стало известно, когда Lamborghini представит преемника Huracan с гибридным V8

Компания Automobili Lamborghini представит новый спорткар, который придёт на смену дебютировавшему в 2014 году Huracan, в августе 2024 года, сообщает со ссылкой на коммерческого директора марки Федерико Фоскини издание HotCars.

Прототип преемника Lamborghini Huracan во время дорожных тестов Фото: youtube.com/Varryx

Новинка, которую заметили во время дорожных тестов в январе, в отличие от Huracan, получит гибридный двигатель V8. По данным издания Autocar, это будет тот же четырёхлитровый агрегат, который в конце апреля появился на гибридном Urus SE — самом мощном в линейке.

Lamborghini Huracan вышел на рынок в 2014 году. Автомобиль оснащён 5,2-литровым V12, который в вариантах Huracan LP 640-4 развивает 640 лошадиных сил. До 100 км/ч такой Huracan разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость модели составляет 325 км/ч.