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Стало известно, когда Lamborghini представит преемника Huracan с гибридным V8

Стало известно, когда Lamborghini представит преемника Huracan с гибридным V8
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Компания Automobili Lamborghini представит новый спорткар, который придёт на смену дебютировавшему в 2014 году Huracan, в августе 2024 года, сообщает со ссылкой на коммерческого директора марки Федерико Фоскини издание HotCars.

Прототип преемника Lamborghini Huracan во время дорожных тестов

Прототип преемника Lamborghini Huracan во время дорожных тестов

Фото: youtube.com/Varryx

Новинка, которую заметили во время дорожных тестов в январе, в отличие от Huracan, получит гибридный двигатель V8. По данным издания Autocar, это будет тот же четырёхлитровый агрегат, который в конце апреля появился на гибридном Urus SE — самом мощном в линейке.

Lamborghini Huracan вышел на рынок в 2014 году. Автомобиль оснащён 5,2-литровым V12, который в вариантах Huracan LP 640-4 развивает 640 лошадиных сил. До 100 км/ч такой Huracan разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость модели составляет 325 км/ч.

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