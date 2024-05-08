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Конгрессмен США начал расследование в отношении Формулы-1 из-за «Андретти»

Конгрессмен США начал расследование в отношении Формулы-1 из-за «Андретти»
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Американский политик, член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Джордан начал расследование в отношении Формулы-1 и потребовал от неё предоставить ряд документов относительно отклонения заявки «Андретти» на вступление в чемпионат. Об этом информирует NBC News.

Письмо, которое составил Джордан, адресовано Грегу Маффею, президенту и генеральному директору Liberty Media, и Стефано Доменикали, президенту и генеральному директору Формулы-1.

«Отсрочка выхода Andretti Cadillac в Формулу-1 даже на один год нанесёт ущерб американским потребителям, что пойдёт на пользу терпящим неудачу командам Формулы-1. Ограничение количества команд в Формуле-1 увеличит стоимость спонсорства или покупки уже существующей команды», — помимо прочего, говорится в тексте письма.

NBC News также сообщает, что Формула-1 и Liberty Media пока не давали каких-либо комментариев.

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