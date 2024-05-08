Стелла рассказал, что нужно сделать «Макларену», чтобы регулярно бороться с «Ред Булл»

Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что нужно сделать британской команде, чтобы регулярно соперничать с «Ред Булл» в чемпионате.

«Мы улучшили машину, мы знаем в цифрах, насколько мы её улучшили, — вы сами можете увидеть это по времени круга.

Но эта гонка для «Ред Булл» выдалась сложной. Так что я не собираюсь говорить о том, что сегодняшний темп — это образ будущего.

Конечно, мы воспринимаем эту победу как нечто положительное, это награда за наш упорный труд. И она даёт ещё больше энергии для развития. Но, на мой взгляд, если мы хотим регулярно бороться с «Ред Булл», нам нужно предоставить ещё один пакет, подобный тому, что мы предоставили в Майами», — приводит слова Стеллы Racingnews365.