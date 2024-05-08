Марко намекнул на новую команду Эдриана Ньюи в Формуле-1

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о следующей команде руководителя технического департамента австрийского гоночного коллектива Эдриана Ньюи. Специалист покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. По словам Марко, Ньюи может продолжить карьеру в «Астон Мартин».

«Какой цвет я вижу для Ньюи в будущем? Думаю, красный немного контрастирует с тёмно-синим. Но с таким замечательным цветом, как зелёный, возможно всё», — приводит слова Марко Total Motorsport.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

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