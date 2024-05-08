Хорнер высказался о причинах ухода Ньюи из «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о руководителе технического департамента команды Эдриане Ньюи. Специалист уйдёт из австрийского гоночного коллектива по окончании нынешнего сезона Формулы-1, в первом квартале 2025 года

«Думаю, если вы поговорите с Эдрианом и посмотрите на его заявления, то поймёте, что Эдриан решил, что для него сейчас самое время, после почти 35 лет работы в команде и накопленного гоночным коллективом опыта, отойти от дел. Мы знали, что это время придёт, и создали структуру, которая позволит нам подхватить эстафету и продолжать в том же духе. Это то, что было сделано за последние пять или шесть лет», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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