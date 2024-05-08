Директор стадиона Hard Rock объяснил цену в $ 280 за ролл во время Гран-при Майами

Президент и генеральный директор Hard Rock Stadium Том Гарфинкель дал комментарий по поводу информации о том, что ролл с лобстером во время Гран-при Майами стоил $ 280.

«На днях кто-то разослал твит, в котором было сказано, что наш ролл с лобстером стоил $ 280, и они разослали его без каких-либо комментариев. А в контексте не было указано, что речь идет о номере люкс.

Это был ролл с лобстером, рассчитанный, вероятно, на 10 человек, за $ 280», — приводит слова Гарфинкеля Motorsport.

За три дня на Международном автодроме Майами собралось 275 тыс. болельщиков, что на 5 тыс. больше, чем в прошлом году, и на 45 тыс. больше, чем на первом мероприятии в 2022 году.

Гарфинкель отметил, что абонементы с общим входом за $ 150, которые были введены после критики высоких цен на билеты, обеспечивали доступный трёхдневный вариант с разнообразными местами для просмотра вокруг трассы и над паддоком Формулы-1 на верхних сиденьях поля NFL.