Фредерик Вассёр оценил уровень «Ред Булл» после Гран-при Майами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр после Гран-при Майами поделился мнением о лидере Кубка конструкторов австрийской команде «Ред Булл».

«Честно говоря, мне кажется, что «Ред Булл» всё ещё впереди. Макс, вероятно, мог бы победить в Майами, если бы не история с машиной безопасности. Не хочу делать каких-либо выводов, но, если они взяли поул, значит, у них ещё есть небольшое преимущество», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Italia.

Напомним, победителем Гран-при Майами стал Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

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Ранее Вассёр прокомментировал победу пилота команды «Макларен» Ландо Норриса на Гран-при Майами.