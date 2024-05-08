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Управляющий директор «Феррари» ответил на вопрос о возможном переходе Ньюи

Управляющий директор «Феррари» ответил на вопрос о возможном переходе Ньюи
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Управляющий директор «Феррари» Бенедетто Винья прокомментировал слухи о возможном переходе в команду руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Специалист покинет гоночный коллектив из Австрии по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Он один из наших клиентов, принимающих участие в гоночных мероприятиях. Но в газетах всегда много чего пишут», — приводит слова Виньи FormulaPassion.

Напомним, «Ред Булл» объявил об уходе Ньюи 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17. Ранее говорилось, что специалист якобы недоволен обстановкой в австрийской команде.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

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