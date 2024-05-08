Дорнбос считает, что Сайнсу угрожает стрессовая ситуация из-за отсутствия контракта

Бывший пилот Формулы-1 и «Ред Булл» Роберт Дорнбос высказался по поводу ситуации вокруг перехода пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в другую команду на сезон-2025.

«Я читал, что Сайнс поблагодарил «Ауди» за интерес, проявленный к нему, но сам он надеется получить более выгодное предложение от другой команды.

Однако, когда Серхио Перес занимает второе место в чемпионате, его же не отправляют в другую команду?

По-моему, это стресс для Сайнса. Если у него будет несколько неудачных уикендов, его переговоры с командами не пройдут так гладко», — приводит слова Дорнбоса Ziggo Sport.

Ранее управляющий директор «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави подтвердил, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс является главной целью команды.