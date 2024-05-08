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«Уильямс» обозначил позицию по дальнейшему сотрудничеству с Логаном Сарджентом

«Уильямс» обозначил позицию по дальнейшему сотрудничеству с Логаном Сарджентом
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Будущему пилота британской команды Формулы-1 «Уильямс» Логану Сардженту ничего не угрожает до летнего перерыва. До тех пор американец должен проявить себя. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

Сообщается, что если в «Уильямсе» и произойдёт смена пилотов, то, скорее всего, это случится не раньше чем на Гран-при Италии в Монце, который состоится с 30 августа по 1 сентября. Потенциальному кандидату на место Сарджента Андреа Кими Антонелли к тому моменту исполнится 18 лет.

В настоящий момент Сарджент занимает 21-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе американского гонщика ни одного очка.

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Ранее сообщалось, что немецкая команда «Мерседес» проведёт тесты на трассе «Сильверстоун, в которых примут участие Андреа и Мик Шумахер.

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