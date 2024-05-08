«Феррари» протестирует новинку Ф-1, способную повысить видимость в дождевых условиях

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» в рамках двух съёмочных дней 9 и 10 мая во Фьорано проведёт тесты нового варианта защитных брызговиков, созданного с целью повышения видимости во время заездов при дождевых условиях. Об этом информирует Formu1a.uno.

Предыдущий вариант брызговиков тестировался в прошлом году в Сильверстоуне, но не был признан удачным.

Ожидается, что новый вариант брызговиков будет протестирован 9 мая, а 10-го команда проведёт испытания обновлённого болида SF-24, который будет представлен на ближайшем Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 187 очков.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: