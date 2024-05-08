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Майк Крак ответил на вопрос о возможном переходе Ньюи в «Астон Мартин»

Майк Крак ответил на вопрос о возможном переходе Ньюи в «Астон Мартин»
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос по поводу возможного перехода в команду руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи.

«Насколько серьёзно «Астон Мартин» рассматривает кандидатуру Эдриана? По-моему, я уже отвечал на этот вопрос, и мне особо нечего добавить. Думаю, его послужной список говорит сам за себя. Если кто-то вроде него покидает команду, это всегда вызывает, скажем так, суматоху. Полагаю, в последние две недели в средствах массовой информации разговоры сосредоточены только вокруг него, и это хорошо, ведь мы говорим о Формуле-1. Но да, я уже говорил это пару недель назад. Мне кажется, это был чёткий ответ, но никто не воспринял его всерьёз. Мы вполне довольны нашей технической командой и будем продолжать работать с ними», — приводит слова Крака пресс-служба Формулы-1.

Ньюи уйдёт из «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона Формулы-1, в первом квартале 2025 года.

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