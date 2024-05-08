The Race: руководитель «Хааса» Комацу недоволен Магнуссеном

Руководство «Хааса» в последнее время недовольно своим пилотом Кевином Магнуссеном, он рискует потерять место в составе американской команды. Об этом сообщает издание The Race.

Датчанин зачастую проявляет в гонках излишнюю агрессивность, он уже набрал 10 штрафных баллов: ещё два – и получит дисквалификацию на гонку. Если это произойдёт, то «Хаас» заменит Магнуссена своим резервным гонщиком, протеже «Феррари» Олли Берманом.

Издание The Race отмечает, что с уходом Нико Хюлькенберга в «Кик-Заубер» Магнуссен мог бы стать в следующем сезоне своего рода старшим товарищем Бермана по команде, но если он не изменит своё поведение на трассе, то «Хаас» не продлит с ним контракт, даже несмотря на то что ранее владелец команды Джин Хаас благосклонно относился к Кевину.

Одним из признаков охлаждения отношений между «Хаасом» и Магнуссеном является то, что Комацу после обеих гонок Гран-при Майами никак не оправдывал Кевина за его жёсткие действия.