Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдриан Ньюи: в нашей машине RB20 есть особенность, которой я недоволен

Эдриан Ньюи: в нашей машине RB20 есть особенность, которой я недоволен
Комментарии

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи заявил, что в нынешней машине австрийской команды RB20 есть недостаток, который необходимо устранить.

«Всегда есть что улучшать и к чему стремиться. Этот болид является третьей эволюцией машины 2022 года, которая создавалась под текущий регламент. Следующий год будет последним перед огромными переменами 2026-го. Поэтому мы всегда ищем маленькие детали для улучшений.

Фундаментально машина останется прежней, но в нынешней машине есть одна особенность, которой я не очень доволен. Возможно, мы изменим это в этом году, либо уже в следующем», — приводит слова Ньюи издание Planet F1 со ссылкой на Sky Sports F1.

Напомним, Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в первой половине следующего года.

Материалы по теме
Хорнер высказался о причинах ухода Ньюи из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android