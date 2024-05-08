Эдриан Ньюи: в нашей машине RB20 есть особенность, которой я недоволен

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи заявил, что в нынешней машине австрийской команды RB20 есть недостаток, который необходимо устранить.

«Всегда есть что улучшать и к чему стремиться. Этот болид является третьей эволюцией машины 2022 года, которая создавалась под текущий регламент. Следующий год будет последним перед огромными переменами 2026-го. Поэтому мы всегда ищем маленькие детали для улучшений.

Фундаментально машина останется прежней, но в нынешней машине есть одна особенность, которой я не очень доволен. Возможно, мы изменим это в этом году, либо уже в следующем», — приводит слова Ньюи издание Planet F1 со ссылкой на Sky Sports F1.

Напомним, Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в первой половине следующего года.