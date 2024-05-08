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«Ауди» хочет получить ответ от Сайнса до Гран-при Монако — F1-Insider

«Ауди» хочет получить ответ от Сайнса до Гран-при Монако — F1-Insider
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Автоконцерн «Ауди» хочет получить ответ о подписании контракта испанцем Карлосом Сайнсом до этапа в Монако, сообщает издание F1-Insider. Напомним, Гран-при Монако пройдёт с 24 по 26 мая в Монте-Карло.

Также сообщается, что в случае, если Сайнс не даст утвердительного ответа, в компании начнут искать альтернативу. В числе кандидатов ранее упоминались французы Эстебан Окон и Пьер Гасли, в настоящий момент выступающие за «Альпин».

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании сезона-2024. Его заменой станет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который проводит нынешний сезон за «Мерседес». По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

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