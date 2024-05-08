F1-Insider: «Мерседес» готов предложить Сайнсу только краткосрочный контракт

Немецкая команда «Мерседес» готова предложить пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу только краткосрочный контракт на один сезон. Об этом сообщает немецкое издание F1 Insider.

Издание отмечает, что, по их информации, руководитель «Мерседеса» Тото Вольф предлагает 29-летнему испанцу контракт только на 2025 год. Причина состоит в том, что «Мерседес» хочет иметь возможность манёвра на тот случай, если Макс Ферстаппен все же решит покинуть «Ред Булл», или юниор Андреа Кими Антонелли окажется готов выступать за «Мерседес» уже в 2026 году.

По данным F1 Insider, для Сайнса это означает, что ему придётся ждать решения Ферстаппена – или о переходе в «Мерседес», или о том, чтобы остаться в «Ред Булл». Кроме того, Карлосу нужно решить – получить однолетний контракт с «Серебряными стрелами» или долгосрочный с «Ауди».