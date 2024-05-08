Зафнауэр дал совет Ферстаппену касательно его места в «Ред Булл»

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр считает, что трёхкратному чемпиону мира и пилоту «Ред Булл» голландцу Максу Ферстаппену не нужна смена команды в следующем сезоне.

«Я не говорю это, потому что знаю, я предполагаю, и если бы я был на месте Кристиана [Хорнера], то попытался бы сохранить Макса. Он великолепен, и нам повезло, что такой парень гоняется в наше время. Если бы я был Максом, то оставался бы в «Ред Булл» до тех пор, пока команда выступает на том уровне, где находится.

В 2025 году останется силовая установка «Хонды» и останутся те же люди, за исключением Ньюи. У них хорошее шасси, правила не изменятся… Зачем уходить?» — приводит слова Зафнауэра издание Racingnews365.

Ранее глава «Феррари» Вассёр оценил уровень «Ред Булл».