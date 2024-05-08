F1-Insider: «Ред Булл» настроен продлить контракт с Серхио Пересом

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Австрийская команда «Ред Булл» отказалась от идеи пригласить в свой состав Карлоса Сайнса, предпочтя продлить контракт со своим нынешним пилотом Серхио Пересом. Об этом сообщает немецкое издание F1 Insider.

По данным издания, дверь в «Ред Булл» для Сайнса уже закрыта. Чемпионская команда намерена сохранить 34-летнего мексиканца напарником трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на следующий год.

Ранее сообщалось, что советник «Ред Булл» Хельмут Марко пообещал Максу Ферстаппену помочь покинуть команду, если нидерландский гонщик захочет разорвать контракт. В соглашении Ферстаппена есть пункт о том, что он может досрочно уйти, если Марко покинет «Ред Булл».

Карлос Сайнс покинет «Феррари» в конце этого года, на его место придёт пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.