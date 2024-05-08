Штайнер: у «Ред Булл» будет хорошая машина в 2025 году и без Ньюи

Бывший руководитель «Хааса» итальянец Гюнтер Штайнер считает, что уход британского конструктора Эдриана Ньюи из «Ред Булл» не выбьет команду из числа сильнейших в Формуле-1.

«У «Ред Булл» будет хорошая машина в 2025 году, с Эдрианом Ньюи или без него. Будет ли он работать с чем-то иным, если присоединится к другой команде в следующем году? Нет.

В краткосрочной перспективе всегда понятно, что произойдёт, если говорить о Формуле-1. Если же говорить и среднесрочной и долгосрочной перспективе, то вопрос заключается в том, кто в каком месте окажется через два-три года. Вот что необходимо в Формуле-1, всё ориентировано на долгосрочную перспективу», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.