«Я не переставал улыбаться с 33-го круга». Норрис — о победе на Гран-при Майами

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился эмоциями от своей победы на Гран-при Майами.

«На самом деле это была самая сумасшедшая пара дней в моей жизни. До сих пор не совсем могу осознать это, но это была моя детская мечта.

Я буквально не переставал улыбаться с 33-го круга гонки. Поддержка всей моей команды, фанатов «Макларена», других гонщиков и многих других людей — я ценю каждого. Люблю вас всех. И после всего произошедшего… мы только начинаем», — приводит слова Норриса издание Planet F1.

Выиграв гонку Гран-при Майами, Ландо Норрис покинул список пилотов, которые попадали на подиум Формулы-1, но ни разу не побеждали в Гран-при. Британец лидировал в этом списке с 15 подиумами. Теперь этот антирекорд перешёл к немецкому гонщику Нику Хайдфельду, у которого 13 подиумов без побед.