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В Италии выпустили 1927-сильный электрогиперкар в честь Lancia 1950-х годов

В Италии выпустили 1927-сильный электрогиперкар в честь Lancia 1950-х годов
Pininfatina Battista Cinquantacinque и Lancia
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Компания Automobili Pininfarina представила уникальный проект — электрогиперкар Battista Cinquantacinque, созданный в честь Lancia Florida 1955 года, которую много лет назад спроектировал основатель Pininfarina SpA Баттиста Фарина.

Pininfarina Battista Cinquantacinque

Pininfarina Battista Cinquantacinque

Фото: Pininfarina

Pininfarina Battista Cinquantacinque окрашена в синий оттенок Blu Savoia Gloss, в то время как крыша выкрашена в белый цвет Bianco Sestriere Gloss — именно в таких цветах был представлен оригинальный шоу-кар Lancia Florida в 1955 году.

Pininfarina Battista Cinquantacinque

Pininfarina Battista Cinquantacinque

Фото: Pininfarina

Как и другие Pininfarina Battista, этот автомобиль оснащён четырьмя электромоторами суммарной мощностью в 1927 лошадиных сил. До 100 км/ч эта машина разгоняется за 1,86 секунды, а за 4,75 способна набрать 200 км/ч. Максимальная зарегистрированная скорость автомобиля — 358,03 км/ч.

Интерьер Pininfarina Battista Cinquantacinque

Интерьер Pininfarina Battista Cinquantacinque

Фото: Pininfarina

Напомним, несколькими днями ранее в Pininfarina показали ещё пару необычных вариантов Battista — модели Gotham и Dark Knight, созданные совместно со студией Warner Bros. в честь Бэтмена.

Кроме того, в феврале в дни Женевского автосалона компания представила концепт Enigma GT, который отражает видение будущего инженерами Pininfarina.

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