Экс-пилот Ф-1: доминирование «Ред Булл» закончится с уходом Ньюи

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер считает, что с уходом из «Ред Булл» британского конструктора Эдриана Ньюи завершится и доминирование австрийской команды.

«Это начало конца для «Ред Булл», если говорить о доминировании. Я не сказал, что команда потерпит крах, но доминирование закончится с уходом Ньюи. Каждая команда, из которой уходил Ньюи, говорила, что проблем нет. Однако он по-прежнему является человеком, который держит всё под контролем.

Это произошло и с «Маклареном». Они говорили: «Ньюи помог нам, но «Макларен» очень силён, и он нам не нужен». Если бы всё действительно было так, то ученики Ньюи, которые сейчас работают в «Астон Мартин», уже бы сделали машину, способную побеждать. Так что это более серьёзное событие, чем многие считают», — приводит слова Даннера Avd Motorsport.