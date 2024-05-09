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Генеральный директор ФИА Натали Робин уходит со своего поста через 18 месяцев работы

Генеральный директор ФИА Натали Робин уходит со своего поста через 18 месяцев работы
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Генеральный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Натали Робин покинет свой пост всего через 18 месяцев работы.

Должность генерального директора была создана президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом. Робин официально заняла ее в ноябре 2022 года, но после менее чем двух лет работы руководство Федерации подтвердило, что она по взаимному согласию покинет организацию в конце этого месяца.

«Натали была первым генеральным директором в истории ФИА. Она внесла большой вклад в реорганизацию нашей операционной и управленческой структуры. От имени ФИА я желаю ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», — приводит заявление бен Сулайема издание Crash.

Натали Робин ранее работала в компаниях «Даймлер», «Ниссан» и «Вольво». В последние несколько месяцев ФИА покинули спортивный директор Стив Нильсен, директор формульных серий Тим Госс и глава комиссии по делам женщин Дебора Майер.

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