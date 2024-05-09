Генеральный директор ФИА Натали Робин уходит со своего поста через 18 месяцев работы

Генеральный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Натали Робин покинет свой пост всего через 18 месяцев работы.

Должность генерального директора была создана президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом. Робин официально заняла ее в ноябре 2022 года, но после менее чем двух лет работы руководство Федерации подтвердило, что она по взаимному согласию покинет организацию в конце этого месяца.

«Натали была первым генеральным директором в истории ФИА. Она внесла большой вклад в реорганизацию нашей операционной и управленческой структуры. От имени ФИА я желаю ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», — приводит заявление бен Сулайема издание Crash.

Натали Робин ранее работала в компаниях «Даймлер», «Ниссан» и «Вольво». В последние несколько месяцев ФИА покинули спортивный директор Стив Нильсен, директор формульных серий Тим Госс и глава комиссии по делам женщин Дебора Майер.