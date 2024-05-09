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Появилось первое изображение обновлённых брызговиков для болидов Формулы-1

Появилось первое изображение обновлённых брызговиков для болидов Формулы-1
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В Сети появилось первое изображение новых брызговиков, которые в будущем могут использоваться в Формуле-1 во время дождевых гонок.

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Фотография была сделана во Фьоряно, где итальянская «Феррари» сегодня, 9 мая, тестирует обновлённые брызговики.

Предполагается, что брызговики будут устанавливаться на машины по указанию гоночного директора. То есть если по ходу гонки пойдёт сильный дождь, то она будет остановлена красными флагами для установки дождевых шин и брызговиков.

На данный момент лидером личного зачёта в Формуле-1 является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который опережает своего напарника Серхио Переса на 35 очков. Третьим идёт Шарль Леклер из «Феррари», имеющий на три балла меньше, чем мексиканец.

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