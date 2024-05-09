Доход Формулы-1 вырос на 45% по сравнению с прошлым годом

Доходы Формулы-1 в первом квартале 2024 года составили порядка $ 553 млн, что превышает прошлогодний показатель на 45%, сообщает RaceFans. Таким образом, общие выплаты командам также выросли на 45% с $ 130 до $ 163 млн.

Главной причиной повышения доходов стало то, что Формула-1 проведёт на одну гонку больше в этом сезоне по сравнению с предыдущим. Чемпионат начался в феврале, а не в марте. Помимо проведения дополнительного этапа, доход Формулы-1 вырос из-за новых соглашений с медиакомпаниями на показ соревнований.

Также стоит отметить, что операционный доход Ф-1 составил $ 94 млн, что на $ 15 млн больше, чем в 2023 году. Доход гоночной серии от прочей деятельности вырос с $ 66 до $ 95 млн, во многом за счёт продаж нового болида Формулы-2.