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Хэмилтон: сейчас я сосредоточен на том, как нам обойти «Феррари»

Хэмилтон: сейчас я сосредоточен на том, как нам обойти «Феррари»
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём желании приносить пользу немецкой команде.

«Сейчас мое сердце все ещё с «Мерседесом», и я действительно хочу продолжать приносить пользу и поднимать их. На самом деле я не общаюсь с командой «Феррари». Я наблюдаю издалека, но все внимание сосредоточено на том, как мы можем обойти их прямо сейчас. Как мы можем победить. Вот куда уходит вся моя энергия.

Я нахожусь в уникальной ситуации. С одной стороны, я очень рад тому, что мне предстоит ещё целый сезон работать с моими товарищами, и в то же время я с нетерпением жду будущего. А еще, если судить по реакции болельщиков, это здорово, потому что я общаюсь с фанатами обеих команд», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, на недавнем Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат. Победителем этапа стал его соотечественник Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». В настоящий момент Льюис занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 27 очков.

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