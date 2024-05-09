В «Ред Булл» официально подтвердили дату дебюта трекового гиперкара от Эдриана Ньюи

Команда «Ред Булл» объявила о своём участии в Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдёт с 11 по 14 июля, и подтвердила, что на нём дебютирует RB17 — трековый гиперкар, созданный знаменитым инженером Эдрианом Ньюи.

О том, что первое публичное появление RB17 состоится в Гудвуде, в «Ред Булл» уже сообщали: в пресс-релизе о грядущей отставке Эдриана Ньюи было указано, что машина примет участие в гудвудском фестивале, однако позже он был отредактирован, и эта информация пропала из сообщения. Теперь же она подтверждена официально.

RB17 выпустят тиражом в 50 экземпляров, ожидается, что каждый из них будет стоить не менее £ 5 млн (около $ 6,2 млн по текущему курсу). Автомобиль получит активную аэродинамику, адаптивную подвеску и гибридный двигатель V10 мощностью 1250 лошадиных сил с системой KERS от Rimac. По словам Ньюи, создатели гиперкара рассчитывают, что он будет способен ездить по трассам в темпе машин Формулы-1.

Отметим также, что на Фестивале скорости в Гудвуде «Ред Булл» отметит 20-летие своего участия в Формуле-1 и обещает привезти множество важных для истории команды машин. Кроме того, на фестивале выступят экс-пилот «Ред Булл» в Формуле-1 Дэвид Култхард, бессменный руководитель команды Кристиан Хорнер и выставочный пилот Патрик Фризахер.