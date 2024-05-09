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«Уверенно больше 1000 л. с.». Раскрыты первые подробности о новом двигателе Bugatti

«Уверенно больше 1000 л. с.». Раскрыты первые подробности о новом двигателе Bugatti
Двигатель Bugatti V16
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Глава объединённой компании Bugatti Rimac Мате Римац на пресс-конференции Future of the Car («Будущее автомобиля» — англ.), прошедшей в Лондоне, рассказал о новом автомобиле Bugatti, который заменит знаменитый 8-литровый W16 с четырьмя турбинами, сообщает издание Autocar.

Так, новый мотор будет гибридным и получит атмосферный двигатель внутреннего сгорания в конфигурации V16 — блок будет целый метр в длину, то есть почти вдвое (на 40 сантиметров) длиннее нынешнего W16. Точных цифр Римац не назвал, но заявил, что мощность двигателя будет «уверенно больше 1000 лошадиных сил». Этот двигатель получит новая модель, которую ранее заметили на тестах в камуфляжной ливрее.

Римац также высказался на тему электромобилей и среди прочего отметил, что не планирует создавать электрическую Bugatti. «Очень легко сделать Bugatti из Rimac Nevera — достаточно нарисовать дизайн и придумать название. Но это совершенно неправильно для бренда, — сказал он. — Новая Bugatti должна быть очень эмоциональной. Если машину можно с чем-то сравнить, это уже не Bugatti».

Напомним, что последними автомобилями Bugatti с двигателем W16 станут родстер Mistral, который выпустят тиражом в 99 экземпляров, и трековый гиперкар Bolide — на кольцевой трассе он достиг большей максимальной скорости, чем машины в гонке Формулы-1. Таких выпустят менее 50.

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