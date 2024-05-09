Даниэль Риккардо станет исполнительным продюсером сериала Disney о Формуле-1

Австралийский гонщик «РБ» Даниэль Риккардо станет исполнительным продюсером сериала «Прижимная сила», который выйдет на стриминговый сервисе Hulu, принадлежащему Disney. Об этом сообщает издание The Hollywood Report.

Сценарий сериала разворачивается вокруг событий, связанных с наследницей гоночной династии. Главная героиня возвращается в семейный бизнес и ей приходится делать трудный выбор в отношении будущего команды и наследия своей семьи.

Сценаристами и шоураннерами проекта выступают Алек Берг и Адам Каунти.

Ранее Ричард Брэдли, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, высказал мнение о том, что Лиам Лоусон заменит пилота Даниэля Риккардо в команде «РБ» до начала Гран-при Эмилии-Романьи.