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Ландо Норрис: наши отношения с Максом изменятся

Ландо Норрис: наши отношения с Максом изменятся
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что его отношения с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном изменятся, если они продолжат бороться за победы в регулярных гонках Формулы-1

«Наши отношения изменятся. Не хочу, чтобы это прозвучало негативно. Мы уважаем друг друга и хорошо ладим. Но мы не лучшие друзья, не переписываемся каждый день. У нас большое взаимное уважение. Так что с нетерпением жду следующих гонок.

Мне хочется вновь сразиться с ним и доказать, что я способен конкурировать с одним из величайших гонщиков Формулы-1. Если у меня получится его победить, то это будет большим достижением», — приводит слова Норриса портал Crash.net.

Напомним, победа на Гран-при Майами стала для Норриса первой в карьере в рамках «Королевских гонок». В настоящий момент британец занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 83 очка.

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