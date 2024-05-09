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Доменикали: скоро кто-то может занять место Ферстаппена

Доменикали: скоро кто-то может занять место Ферстаппена
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением об уровне борьбы в чемпионате. Последние три сезона титул неизменно выигрывал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В настоящий момент нидерландец лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе

«На протяжении всего развития Формулы-1 были циклы, когда у нас выступали великие гонщики, которые побеждали на протяжении многих лет. Мы должны уважать тот факт, что до сих пор Макс показывает лучшие результаты, но скоро, возможно, найдётся кто-то, кто займёт его место», — приводит слова Доменикали Racingnews365 со ссылкой на ESPN.

Ферстаппен подколол английских гонщиков:

Ранее сообщалось, что американский политик, член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Джордан начал расследование в отношении Формулы-1 из-за «Андретти».

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