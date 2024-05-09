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Ферстаппен — о словах Зака Брауна: возможно, я не проснусь завтра утром

Ферстаппен — о словах Зака Брауна: возможно, я не проснусь завтра утром
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал недавние слова руководителя «Макларена» Зака Брауна. Не так давно специалист говорил, что уход Эдриана Ньюи из «Ред Булл» может быть не первой потерей австрийской команды.

«В жизни ни на что нельзя давать стопроцентных гарантий. Возможно, я не проснусь завтра утром. Никогда не будет полной уверенность в чём-либо. Конечно, то и дело заключаются многочисленные соглашения, но, в конечном счёте, главное, чтобы все были довольны своей работой и чувствовали, что их ценят в команде. В этом вопросе задействовано много человеческих аспектов», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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