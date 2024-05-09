Зак Браун: у «Макларена» лучший состав гонщиков и лучший руководитель в Ф-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался в адрес руководителя команды Андреа Стеллы.

«Насколько я счастлив назначением Стеллы? Очень счастлив, невозможно быть недовольным этим. Посмотрите, что он унаследовал год назад, точнее – в январе или феврале. 12 месяцев назад в Майами у нас была худшая машина, а сейчас – лучшая. Этому мы обязаны ему и всем сотрудникам, которые работают под его руководством. Он сосредоточен только на лучшем результате. Кроме того, ему удаётся прекрасно находить со всеми общий язык и вдохновлять людей. И они сами стараются работать сильнее ради него. У меня лучший состав гонщиков и лучший руководитель в этом бизнесе», – сказал Браун в интервью на YouTube-канале Sky Sports.