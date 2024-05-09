«Полнейший бред!» Баньяя — об утверждении, что он не хочет видеть Марка Маркеса напарником

Двукратный чемпион мира в серии MotoGP итальянец Франческо Баньяя высказался о том, хотел бы он видеть в команде Марка Маркеса.

«Недавно мне попалось забавное видео, в котором какой-то испанский журналист говорит, что мне не хотелось бы видеть в команде Марка Маркеса. Но это полнейший бред! Мне всё-равно, кто будет находиться со мной в команде. Моя цель — побеждать и быть лучшим. У меня хорошие отношения с Энеа (Бастьянини). Если команда решит измениться, то мы начнём с нуля. Для меня главное быть сильнее своего партнёра.

У меня больше опыта работы с «Дукати», но рассуждать о том, что могло бы быть — всегда неправильно. Различия между GP23 и GP24 невелики, некоторые вещи лучше, а некоторые хуже. Марк провёл всего четыре гонки с «Дукати», и мы знаем его уровень. Но на мой взгляд в Хересе мне удалось бы его победить и на том же мотоцикле», — приводит слова Франческо портал FormulaPassion.

Напомним, в последней гонке пятого этапа пятого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP, который проходи в Хересе (Испания), победу одержал Франческо Баньяя.