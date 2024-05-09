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Гоночный инженер Шарля Леклера Хави Маркос прекратит работу с пилотом

Гоночный инженер Шарля Леклера Хави Маркос прекратит работу с пилотом
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Хави Маркос, гоночный инженер пилота «Феррари» Шарля Леклера, займётся в команде другой деятельностью. Как информирует пресс-служба «Скудерии», с 13 мая Маркос перестанет работать с Леклером и переключится на новую сферу, которая пока не уточняется.

«Феррари» сообщает, что с понедельника, 13 мая, Хави Маркос применит свой ценный опыт, полученный в качестве гоночного инженера в команде, для разработки других важных программ компании», — говорится в сооьщении пресс-службы команды.

В настоящий момент Леклер занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 98 очков. Возглавляет рейтинг нидерландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». На его счету 136 баллов.

Шарль Леклер прилетел в Узбекистан:

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