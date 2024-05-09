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«Феррари» назвала нового гоночного инженера Шарля Леклера

«Феррари» назвала нового гоночного инженера Шарля Леклера
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» назвала имя специалиста, который станет новым гоночным инженером пилота Шарля Леклера. Им будет Брайан Боззи, который до этого работал с монегаском в качестве инженера по производительности. К новым обязанностям Боззи приступит начиная с Гран-при Эмилии Романьи.

«Феррари» объявляет, что Брайан Боззи, работающий в команде десять лет и в настоящий момент являющийся инженером по производительности у Шарля Леклера, возьмет на себя роль его гоночного инженера начиная с Гран-при Эмилии Романьи», — говорится в сообщении «Скудерии».

Ранее стало известно, что Хави Маркос, который до этого момента был гоночным инженером Леклера, прекратит работу с пилотом и займётся в команде другими обязанностями.

Шварцман удивился, что Леклер измерял время обкатки болида:

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