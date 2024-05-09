Названы планы ФИА по использованию новых брызговиков для болидов Формулы-1

Названы цели, которые преследовала ФИА от тестирования командой «Феррари» новых брызговиков во время съёмочных дней во Фьорано. Как информирует Motorsport Italia, задачей являлась проверка того, насколько плохой будет оставаться видимость в дождевых условиях, если закрыть колёса полностью или частично.

Если окажется, что даже с закрытыми колёсами видимость будет оставаться плохой, заниматься дальше этим вопросом не будет смысла. Если же выяснится, что польза есть, ФИА продолжит работу в этом направлении.

Ранее предполагалось, что брызговики в будущем могут использоваться в Формуле-1 во время дождевых гонок.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Недавно в Сети появилось первое изображение обновлённых брызговиков.