«Очень странно». Сейвуд рассказал, что его поразило после ухода Ньюи из «Ред Булл»

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд признался, что был удивлён, увидев руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи во время Гран-при Майами.

«Главной темой для обсуждения в Майами был Эдриан Ньюи, и было очень странно видеть его на мероприятии после того, как он объявил о своём решении покинуть команду. Обычно, когда кто-то покидает гоночный коллектив, он уходит немедленно, потому что команда не хочет, чтобы такой сотрудник продолжал получать сведения, но Эдриан был на пит-уолл», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Напомним, победителем Гран-при Майами стал Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

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