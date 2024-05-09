Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Очень странно». Сейвуд рассказал, что его поразило после ухода Ньюи из «Ред Булл»

«Очень странно». Сейвуд рассказал, что его поразило после ухода Ньюи из «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд признался, что был удивлён, увидев руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи во время Гран-при Майами.

«Главной темой для обсуждения в Майами был Эдриан Ньюи, и было очень странно видеть его на мероприятии после того, как он объявил о своём решении покинуть команду. Обычно, когда кто-то покидает гоночный коллектив, он уходит немедленно, потому что команда не хочет, чтобы такой сотрудник продолжал получать сведения, но Эдриан был на пит-уолл», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

Напомним, победителем Гран-при Майами стал Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». Вторым был Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Материалы по теме
В «Ред Булл» официально подтвердили дату дебюта трекового гиперкара от Эдриана Ньюи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android