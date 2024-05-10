Ландо Норрис: в 2025 году у нас 100% будут шансы на чемпионство в Ф-1

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис уверен, что его команда способна стать чемпионом Ф-1 в 2025 году.

«В этом году мы можем выиграть больше этапов. У нас есть потенциал составить конкуренцию «Ред Булл». Нашу команду, «Ред Булл» и «Феррари» ждёт захватывающая борьба в этом сезоне. Нам ещё есть над чем поработать, поскольку мы не достигли того уровня, на котором находятся они. Будут гонки, в которых «Макларен» будет достаточно конкурентоспособной, но в целом мы окажемся не совсем там, где хотели бы быть. Мы всё ещё твёрдо стоим на ногах и знаем, что нам предстоит ещё многое сделать. Как только сотрудники «Макларена» немного выпьют этим утром, я скажу им, чтобы они возвращались к работе (смеётся), чтобы мы могли продолжать бороться за большее.

В 2025 году у нас 100% будут шансы на чемпионство в Ф-1. Хочу верить, что у нас есть два отличных пилота, как обычно говорит Зак Браун, что за нами стоит потрясающая команда, и мы близки как никогда. В следующем году мы сможем добиться большего», — приводит слова Норриса портал PlanetF1.