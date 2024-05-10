«А теперь давайте повторим!» Браун показал командное фото после победы Норриса в Майами

Глава «Макларена» Зак Браун разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал командное фото, сделанное после Гран-при Майами. Его победителем стал Ландо Норрис.

«Лучшая часть победы на Гран-при Майами – это возможность разделить её со всей командой. Мега день. Мега команда! А теперь давайте повторим!» — написал Браун.

Фото: Из личного архива Зака Брауна

Напомним, победа на Гран-при Майами стала первой для Норриса в Формуле-1. Второй результат в гонке показал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку сильнейших замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии Романьи, состоится с 17 по 19 мая.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Ранее Браун признавался, что в принципе готов сделать татуировку в честь победы Норриса.